Adana'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Adana'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

ADANA - Adana'da sürücünün aşırı hız yapıp makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybedip ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sarıçam İlçesi'ne bağlı Mithat Özhan Bulvarı Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde toplam 5 kişi bulunan ve Arif Aydoğdu 'nun kullandığı 01 BR 734 plakalı otomobil bulvar üzerinde aşırı hız yapıp başka araçlara makas attı. Yurt önüne geldiği sırada yine makas atan Aydoğdu, aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atıp kullanılamaz hale gelirken araç içerisinde bulunan Hakan Erdeniz ile Alican Ok hayatını kaybederken şoför Aydoğdu ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Cankur ekipleri araç içerisindeki yaralıları çıkartarak ambulansa bindirdi. Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken hayatını kaybeden 2 kişiyse otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken kaza yapılan otomobilin motor, egzoz ve diğer parçalarının yola savrulmuş olması dikkat çekti. Kaza nedeniyle bulvarda uzun araç kuyruğu oluşurken aracın çekici ile kaldırılması sonrası yol tekrardan trafiğe açıldı.