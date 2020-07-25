Adana'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Adana'da sürücünün makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Mithat Özhan Bulvarı Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde toplam 5 kişi bulunan ve Arif A.'nın kullandığı 01 BR 734 plakalı otomobil bulvar üzerinde aşırı hız yapıp başka araçlara makas attı. Yurt önüne geldiği sırada yine makas atan otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atıp kullanılamaz hale gelirken araç içerisinde bulunan Hakan Erdeniz (18) ile Alican Ok hayatını kaybederken, sürücü ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Cankur ekipleri araç içerisindeki yaralıları çıkartarak ambulansa bindirdi. Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken hayatını kaybeden 2 kişiyse otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken kaza yapılan otomobilin motor, egzoz ve diğer parçalarının yola savrulmuş olması dikkat çekti. Kaza nedeniyle bulvarda uzun araç kuyruğu oluşurken aracın çekici ile kaldırılması sonrası yol tekrardan trafiğe açıldı.

(İHA)