Son Dakika Haberleri: Adana'da Feci Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı

Adana'da Feci Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı

54 dakika önce

Adana'da yolcu otobüsü yön değiştirmek isteyen hafif ticari araca çarptı.

Adana'da Feci Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Adana'da yolcu otobüsü yön değiştirmek isteyen hafif ticari araca çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olay yerinde hayatını kaybeden hamile kadının karnındaki bebeğin yaşadığı öğrenildi.

Kaza, Pozantı ilçesi D-750 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin T.'nin kullandığı 01 ALS 01 yolcu otobüsü, önünde yöne değiştirmeye çalışan Necim Ayağ'ın kullandığı 67 TZ 988 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Necim Ayağ, Fidan Ayağ ve kızı Cemre'nin olay yerinde öldüğünü belirledi. Araç içerisinde bulunan Hasan Ayağ ile oğlu Emirhan da Pozantı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anne öldü karnındaki bebeği yaşıyor

Olay yerinde hayatını kaybeden Fidan Ayağ'ın hamile olduğu öğrenildi. Cesedi Pozantı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fidan Ayağ'ın karnındaki bebeğin yaşadığı tespit edildi. Yolcu otobüsü sürücüsü Hüseyin T. ise gözaltına alınarak Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:48 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yolcu Otobüsü ile Ticari Araç Çarpıştı! Ölüler ve Yaralılar Var Grip Şüphesiyle Hastaneye Giden Tekstil İşçisi, Hayatını Kaybetti

Merhametli Kadın, 7 Yıl Önce Rüyasında Darp Edildiğini Gördüğü Yaşlı Adama Çocuğu Gibi Bakıyor Gaziantep'te Meydana Gelen Feci Kazada Araçlardan Biri İkiye Bölündü! Ölü ve Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 23:42:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Feci Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]