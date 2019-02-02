Son Dakika Haberleri: Adana'da Feci Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı

Adana'da Feci Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı

27 dakika önce

Adana'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralıADANA - Adana'da yolcu otobüsü yön değiştirmek isteyen hafif ticari araca çarptı.

Adana'da Feci Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Adana'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

ADANA - Adana'da yolcu otobüsü yön değiştirmek isteyen hafif ticari araca çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olay yerinde hayatını kaybeden hamile kadının karnındaki bebeğin yaşadığı öğrenildi.
Kaza, Pozantı ilçesi D-750 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin T.'nin kullandığı 01 ALS 01 yolcu otobüsü, önünde yöne değiştirmeye çalışan Necim Ayağ'ın kullandığı 67 TZ 988 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Necim Ayağ, Fidan Ayağ ve kızı Cemre'nin olay yerinde öldüğünü belirledi. Araç içerisinde bulunan Hasan Ayağ ile oğlu Emirhan da Pozantı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Anne öldü karnındaki bebeği yaşıyor
Olay yerinde hayatını kaybeden Fidan Ayağ'ın hamile olduğu öğrenildi. Cesedi Pozantı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fidan Ayağ'ın karnındaki bebeğin yaşadığı tespit edildi. Yolcu otobüsü sürücüsü Hüseyin T. ise gözaltına alınarak Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:55 Kaynak: İHA

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