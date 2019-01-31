Son Dakika Haberleri: Adana'da Feci Kaza: Ölen 3 Kişiden Biri de Askere Uğurlanan Genç

Adana'da Feci Kaza: Ölen 3 Kişiden Biri de Askere Uğurlanan Genç

1 saat önce

Adana'da asker uğurlaması sırasında midibüs ile iş makinası kafa kafaya çarpıştı.

Adana'da asker uğurlaması sırasında midibüs ile iş makinası kafa kafaya çarpıştı. 3 kişinin hayatını kaybettiği 13 kişinin yaralandığı kazada ölenlerden birisinin de askere uğurlanan genç olduğu öğrenildi. Kaza, Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi Karataş yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker uğurlaması olan Haydar Ateş'in ailesine Karataş Belediyesi tarafından midibüs tahsis edildi. Ailecek 01 C 9242 plakalı midibüse binerek Karataş ilçesinde Adana Merkez otogarına doğru Haydar Ateş'i askere uğurlamak için yola çıktı.

TERS YÖNDEN GELEN KEPÇE İLE MİDİBÜS ÇARPIŞTI Adana merkezine doğru yola çıkan 01 C 9242 plakalı midibüs, İ.Ç'in yönetimindeki ters yönde ilerleyen kepçe iler çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs yan devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç altında sıkışan, Haydar Ateş, Elzem Ateş ve Murat Kazım Aydın'ı çıkardı. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Haydar Ateş, Elzem Ateş ve Murat Kazım Aydın'ın öldüğünü belirledi. Kazada yaralanan 13 kişi ise kentteki hastanelere kaldırıldı.

KENDİ ASKER UĞURLAMASINDA HAYATINI KAYBETTİ Haydar Ateş kendisinin asker uğurlaması için Adana'ya gidildiği sırada meydana gelen kazada hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölenlerin cenazeleri ambulanslarla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kepçe sürücüsü İ.Ç. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:31 Kaynak: İHA

Adana, Güncel
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