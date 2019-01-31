Adana'da Feci Kaza: Ölen 3 Kişiden Biri de Askere Uğurlanan Genç

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Canan Karatay, "Mısır Şurubu 18 Yaşına Kadar Yasaklansın" Deyip Erdoğan'a Çağrıda Bulundu

Asker Uğurlaması Felaketle Sonuçlandı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var