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Adana'da feci ölüm... İş makinesinin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Adana'da feci ölüm... İş makinesinin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

16.02.2022 20:28

Adana'da feci ölüm... İş makinesinin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Adana'nın Ceyhan ilçesinde iş makinasının altında kalan motosikletin sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Adana'da feci ölüm... İş makinesinin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde iş makinasının altında kalan motosikletin sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, H.H.'nin kullandığı motosiklet, İbrahim Mete Bulvarı Ceyhunkent kavşağından Adnan Menderes Bulvarına giriş yaptığı sırada, otogar istikametine giden M.T. yönetimindeki ekskavatörü fark edince durmak istedi. Ancak savrulan motosiklet iş makinasının altında kaldı. Motosiklet sürücüsü kaza yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da feci ölüm... İş makinesinin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Adana'da feci ölüm... İş makinesinin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Adana'da feci ölüm... İş makinesinin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Motosiklet, Ceyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da feci ölüm... İş makinesinin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da feci ölüm... İş makinesinin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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