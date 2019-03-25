Son Dakika Haberleri: Adana'da Feci Ölüm... Yangında İki Çocuğunu Kurtaran Anne, 5 Yaşındaki Bilal'e Yetişemedi

Adana'da Feci Ölüm... Yangında İki Çocuğunu Kurtaran Anne, 5 Yaşındaki Bilal'e Yetişemedi

1 saat önce

Adana'da feci ölüm... Yangında iki çocuğunu kurtaran anne, 5 yaşındaki Bilal'e yetişemedi Adana'da 5 yaşındaki Bilal Meme, evlerinde çıkan yangında yanarak hayatını kaybettiADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesindeki bir evde çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Adana'da feci ölüm... Yangında iki çocuğunu kurtaran anne, 5 yaşındaki Bilal'e yetişemedi
Adana'da 5 yaşındaki Bilal Meme, evlerinde çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesindeki bir evde çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Birkent Mahallesi'nde müstakil evde meydana geldi. Evdeki yoğun dumanı fark eden anne Duygu Meme, kızları 7 aylık Eylül ve 7 yaşındaki Emine'yi alarak dışarı çıktı. Komşularından yardım isteyen ve sonrasında oğlu Bilal'i kurtarmak için tekrar eve giren Duygu Meme, yoğun dumandan etkilenerek oğlunu kurtarmayı başaramadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını söndürürken, küçük Bilal'in yanmış cesedine ulaştı. Bilal'in ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirip gözyaşlarına boğuldu.
Yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:59 Kaynak: İHA

Ceyhan, Adana, Anne, 3. Sayfa
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