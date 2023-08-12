Adana'da feci trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Adana'da feci trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Son Güncelleme: 12.08.2023 23:03

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza, Kozan-Ceyhan yolunda saat 19:45'te meydana geldi. İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücülerle birlikte 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki, yapılan müdahalelere rağmen bir kişi kurtarılamadı.

Adana'da feci trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kozan- Ceyhan yolunda saat 19: 45'te meydana geldi. İsmail Bıçakçı yönetimindeki 80 AEG 295 plakalı otomobil ile Anıl Atıcı'nın kullandığı 01 ATC 66 plakalı araç çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine CANKUR, itfaiye ve jandarma ekipleri intikal etti. Kazada sürücülerle 80 AEG 295 plakalı otomobilde bulunan Ramazan Çöktet, Doğan Kayran, Yunus Erbaş ve Gökay Şahan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kozan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen Anıl Atıcı kurtarılamadı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Adana'da feci trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da feci trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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