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Adana'da felçli gencin uçma hayali gerçekleşti - Son Dakika

Adana'da felçli gencin uçma hayali gerçekleşti

21.02.2022 14:16
Adana'da felçli gencin uçma hayali gerçekleşti

Adana'da spor yaparken boynunun üzerine düşmesi sonucu belden aşağısı felç kalan gencin paraşütle uçuş yapma hayali gerçekleşti.

Adana'da spor yaparken boynunun üzerine düşmesi sonucu belden aşağısı felç kalan gencin paraşütle uçuş yapma hayali gerçekleşti.

Yüreğir ilçesinde 2018'den bu yana tekerlekli sandalyeyle hayata tutunan Mücahit Kandemir (22), uçuş hayalini gerçekleştirmek için yamaç paraşütü eğitmenlerine ulaştı.

Eğitmenlerin yardımıyla yamaç paraşütü keyfi yaşayan Kandemir, "Uçmak istediğimi söyleyerek hocalarımı aradım, yardımcı oldular. Hiçbir engel koymadılar. Gittim ve cesaretimi topladım, bunu yenebilirim, aşabilirim diye düşündüm ve yaptım. Uçmaya başladıktan sonra çok keyif aldım. Havadayken kendimi çok özgür hissettim. Daha önce hiç böyle bir tecrübe yaşamamıştım." diye konuştu.

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Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da felçli gencin uçma hayali gerçekleşti - Son Dakika


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