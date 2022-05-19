Adana'da Derya Uluğ konseri - Son Dakika
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Adana'da Derya Uluğ konseri

19.05.2022 21:41

Adana'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Fener Alayı gerçekleştirildi.

Adana'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Fener Alayı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu önünde toplanan vatandaşlar, bando takımı eşliğinde ellerindeki meşalelerle Atatürk Caddesi boyunca yürüdü.

Ellerinde Türk bayrağı taşıyan grubun yürüyüşü Uğur Mumcu Meydanı'nda tamamlandı.

Ardından meydanda şarkıcı Derya Uluğ konser verdi.

Alanı dolduran müzikseverler Uluğ'a eşlik etti.

Adana'da Derya Uluğ konseri
Adana'da Derya Uluğ konseri
Adana'da Derya Uluğ konseri
Adana'da Derya Uluğ konseri
Adana'da Derya Uluğ konseri
Adana'da Derya Uluğ konseri
Adana'da Derya Uluğ konseri
Adana'da Derya Uluğ konseri
Adana'da Derya Uluğ konseri

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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