Adana'da FETÖ davasında yargılanan eski polis 9 sanıktan 6'sına hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski polis 9 sanıktan 6'sına, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay ile 9 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.K, M.Ç, S.K, İ.E, V.T, H.K, M.G, S.K. ve T.O. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar İ.E, V.T, H.K, M.G, S.K. ve T.O'nun örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını, ByLock kullanıcısı olduklarını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını ve FETÖ iltisakları gerekçesiyle KHK ile kapatılan dernekte üyelik kayıtlarının bulunduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan, sanık İ.E'nin ise ayrıca Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını Fetullahçı Terör Örgütü'nün "mahrem imamları"ndan aldığı gerekçesiyle "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Savcı mütalaasında sanıklar A.K, M.Ç, S.K'nin ise "delil yetersizliğinden" beraatine karar verilmesini talep etti.

Savunması alınan sanık H.K, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." şeklinde savunma yaptı.

Diğer sanıklar da örgüt üyesi olmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan sanık İ.E'yi 9 yıl 10 ay ve 18 bin 80 lira adli para cezasına, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanık H.K'yi 7 yıl 6 ay, V.T'yi 6 yıl 10 ay 15 gün, sanıklar M.G, S.K. ve T.O'yu 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanık A.K, M.Ç, S.K'nin ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine hükmetti.

Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına da karar verdi.