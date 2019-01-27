Son Dakika Haberleri: Adana'da Fetö Firarisi Hükümlü Yakalandı

Adana'da Fetö Firarisi Hükümlü Yakalandı

1 saat önce

Adana'da, FETÖ/PDY davası kapsamında hakkında verilen 12 yıl hapis cezası nedeniyle aranan hükümlü yakalandı.

Adana'da Fetö Firarisi Hükümlü Yakalandı, System.String[]
Adana'da, FETÖ/PDY davası kapsamında hakkında verilen 12 yıl hapis cezası nedeniyle aranan hükümlü yakalandı.

"Terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan yargılandığı bir FETÖ/PDY davasında 12 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Eyüp Alıcı'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı başka bir soruşturma kapsamında da firari hükümlünün terör örgütü adına bir süre "Adana il imamı" olarak görev yaptığı belirlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları çalışmada Alıcı'nın Yurt Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Saklandığı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Alıcı, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.

Hükümlünün daha önce terör örgütün okullarında çalıştığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:31 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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