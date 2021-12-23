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Adana'da FETÖ hükümlüsü 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Adana'da FETÖ hükümlüsü 3 kişi yakalandı

23.12.2021 09:44

Adana'da FETÖ hükümlüsü 3 kişi yakalandı Adana'da FETÖ üyeliğinden hapis cezası alan 3 hükümlü saklandıkları yerde yakalandı.

Adana'da FETÖ hükümlüsü 3 kişi yakalandı

ADANA - Adana'da FETÖ üyeliğinden hapis cezası alan 3 hükümlü saklandıkları yerde yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, FETÖ/PDY üyeliği suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Operasyon için harekete geçen ekipler, dün sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasıyla aranan Numan D. ve Sedat E. ile 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan Adem Ş. yakalandı.

Emniyete götürülen ihraç öğretmen Numan D.'nin, örgütün milli eğitim yapılanmasında 'Adana bölge abisi' olduğu belirlendi. Numan D.'nin, kendine bağlı öğretmenler ile sık sık sohbet toplantıları yaptığı ve örgüte eleman temin çalışması yürüttüğü öne sürüldü. Ayrıca Numan D.'nin, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısıyla Bank Asya'da hesap artırımı yaptığı ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Hükümlülerden Adem Ş.'nin ise örgütün Konya'daki dershanelerinde 'ser rehber' olarak görev yaptığı bildirildi. Adem Ş.'nin, dershanedeki zeki çocukları tespit edip ideolojik eğitim verdiği ve örgüte kazandırmaya çalıştığı iddia edildi. İhraç öğretmen Sedat E.'nin de örgütün milli eğitim yapılanmasında aktif rol aldığı, sohbet toplantılarına katıldığı ve Bank Asya hesap artırımı yaptığı belirtildi. Hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.

Adana'da FETÖ hükümlüsü 3 kişi yakalandı
Adana'da FETÖ hükümlüsü 3 kişi yakalandı
Adana'da FETÖ hükümlüsü 3 kişi yakalandı
Adana'da FETÖ hükümlüsü 3 kişi yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü, Terörle Mücadele, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da FETÖ hükümlüsü 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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