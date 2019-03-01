Adana'da Fetö'nün 3 Mahrem İmamı Tutuklandı
1 saat önce
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem imamları olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Adana
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem imamları olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve askerlerin mahrem imamları olduğu iddia edilen 3 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.
Zanlılar arasında bulunan Y.D'nin, Çukurova Üniversitesi
tekstil mühendisliği bölümünde 2013 yılından bu yana araştırma görevlisi olarak çalıştığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.D. ile diğer 2 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:39 Kaynak: AA
Sırtına Bağladığı Kazanla Sokak Köpeklerine Yemek Taşıyor
Yeşilçam'ın Unutulmaz Oyuncusu Aytaç Arman Adana'da Toprağa Verildi
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı, 57 Bin 191 Kişinin Pasaportundaki İdari Sınırlamayı Kaldırdı
Son Dakika! Bakan Albayrak: 25 Milyar TL Tutarındaki Yeni KOBİ Paketi Hayırlı Olsun