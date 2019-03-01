Son Dakika Haberleri: Adana'da Fetö'nün 3 Mahrem İmamı Tutuklandı

Adana'da Fetö'nün 3 Mahrem İmamı Tutuklandı

1 saat önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem imamları olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Adana'da Fetö'nün 3 Mahrem İmamı Tutuklandı, System.String[]
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem imamları olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve askerlerin mahrem imamları olduğu iddia edilen 3 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.

Zanlılar arasında bulunan Y.D'nin, Çukurova Üniversitesi tekstil mühendisliği bölümünde 2013 yılından bu yana araştırma görevlisi olarak çalıştığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.D. ile diğer 2 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:39 Kaynak: AA

Adana, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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