Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 15 yıla kadar hapis istemi

30.06.2022 10:14
Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, tutuklu M.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. M.K. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ'ye ait hücre evlerine kalmayı sürdürdüğü ve kod isim kullanarak faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

M.K'nin örgüt evine çağırdığı öğrencileri, üniversite veya askeri okul kazandıktan sonra da takip ettiği, FETÖ içerisinde kalmaları için onlarla iletişimini sürdürdüğü iddianamede anlatıldı.

İddianamede, M.K'nin "bölge talebe mesulü" olarak görev yaptığı, "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiği, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği, "mahrem imamlar" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiği ve FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığı bilgilerine yer verilerek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu M.K'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Kocası gözü önünde öldürülen kadın: 'Oğlum kime baba diyecek' Son dakika haber! Kocası gözü önünde öldürülen kadın: 'Oğlum kime baba diyecek' Adana Ticaret Borsası Adana Ticaret Borsası Fabrikadaki cinayetten yasak aşk çıktı (2) Fabrikadaki cinayetten yasak aşk çıktı (2)
Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ'nün 'bölge talebe mesulü'ne 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:01 Tottenham, Everton'ın Sambacısı Richarlison'u 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı
14:47 Tokat'ta feci kaza: 300 metrelik uçurumdan yuvarlanan minibüste bulunan 5 kişilik aileden yalnızca 1 çocuk kurtulabildi
14:45 EPDK'dan açıklama: Temmuz ayında elektrik fiyatlarına zam yapılmadı
14:30 Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi
14:28 Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi
14:26 LGS sınavının tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, 25 Temmuz'da açıklanacak
13:52 Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı
13:29 Asgari ücrette kritik dönemeç! Komisyon bugünkü toplantısının ardından yeni rakam belli olacak
13:27 Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı: Stratejik istikrar ve nükleer silahsızlanma için diyaloğa hazırız
13:19 Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis'ten kolbastı şov! Renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 15:26:15. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement