Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 6 yıl 10 ay 15 gün hapis - Son Dakika

Adana'da FETÖ'nün "bölge talebe mesulü"ne 6 yıl 10 ay 15 gün hapis

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ç.B. ile avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock kullandığını, örgütte "bölge talebe mesulü" olarak görev yaptığını, FETÖ'nün evlerinde kaldığını, KHK ile kapatılan dernekte üyelik kaydının bulunduğunu ve örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını belirterek, Ç.B'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi. Ç.B, savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini söyledi. "Bölge talebe mesulü" olarak görev yapmadığını öne süren Ç.B, "Örgütsel bir konumum yoktur. FETÖ üyesi değilim. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı Ç.B'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

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