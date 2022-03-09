Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis

09.03.2022 12:51
Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev abisi" olduğu iddiasıyla yargılanan sanık "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev abisi" olduğu iddiasıyla yargılanan sanık "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık M.S.Ç. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın öğrencilik yıllarında Gaziantep'te FETÖ'ye ait evlerde kaldığını, ByLock kullandığını, "mahrem imam"ların talimatıyla "ev abiliği" yaptığını ve örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını belirtti.

Savcı ayrıca, sanığın örgüt elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını, FETÖ üyelerinin örgütsel amaçlı kaldığı otellerde konaklama kaydının bulunduğunu aktararak, M.S.Ç'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık M.S.Ç. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ve ByLock kullanmadığını ileri sürerek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Suçlamaları reddediyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

YORUMLAR
500
Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü, ByLock, Terör, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ'nün 'ev abisi' olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika


Son Dakika
12:54 Kötü yorumlara dayanamadı! Putin'in kızı olduğu iddia edilen Luiza Rozova İnstagram hesabını kapattı
12:52 Bir sıfır fazla yazınca, ihalede 56 bin liralık araç 1 milyona üstüne kaldı! Hemen iptalini istedi
12:49 Erdoğan, gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar hakkında konuştu: Gerekli adımları atıyoruz
12:46 Serel Yereli şarkıcılığa soyundu! Jartiyer giyip klip çekti
12:36 İngiltere, "Biz cömert bir ülkeyiz" diyerek 300 Ukraynalı mülteci aldı
12:27 Rusya gizli belgeleri kamuoyuyla paylaştı: Operasyona başlamasaydık; Ukrayna Mart ayında Donbass'a saldıracaktı
12:08 Cem Yılmaz'dan Ahmet Hakan-Hazal Kaya tartışmasına gönderme: En iyi kadın oyuncu Ahmet Hakan!
12:06 Son bir hamburger yemek istediler: McDonalds Rusya'dan çekilme kararı alınca, önünde kuyruklar oluştu
11:59 MHK'nin maç vermediği hakemler listesine Ahmet Çakar'dan olay yorum: Şike mi, uyuşturucu mu, terör mü?
11:57 Savaşın 14. gününde ABD'den Montrö vurgusu: Türkiye güçlü adımlar attı ve savaş gemilerinin geçişini engelledi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 12:59:59. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement