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Adana'da FETÖ'nün "ev ablalığı" iddiasına 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Adana'da FETÖ'nün "ev ablalığı" iddiasına 15 yıla kadar hapis istemi

12.01.2022 10:19
Adana'da FETÖ'nün "ev ablalığı" iddiasına 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev ablası" olduğu iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev ablası" olduğu iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça tutuksuz H.B.E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. FETÖ'nün "ev ablası" olduğu öne sürülen H.B.E. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık M.Ç'nin ifadesine yer verildi.

H.B.E. ile Adana'da örgüte ait aynı evde sohbet toplantılarına kaldıklarını belirten tanık, "H.B.E, FETÖ içerisinde 'ev ablalığı' görevini yapıyordu. Bu görevi sırasında örgütsel sohbet toplantılarını organize ediyordu. FETÖ içerisinde bizzat kendisine bağlı sohbet grubu vardı." ifadelerini kullandı.

İddianamede, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı kaydedilen H.B.E'nin, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği bilgisine yer verildi.

Sanığın, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığının tespit edildiği, "mahrem imam"ların talimatıyla FETÖ içinde "ev ablalığı" yaptığı, örgütle iltisak ve irtibatı nedeniyle kapatılan şirketlerde SGK kaydının bulunduğu ve örgütsel sohbetlere katıldığı belirtilen iddianamede, H.B.E'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

H.B.E, iddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ'nün 'ev ablalığı' iddiasına 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da FETÖ'nün "ev ablalığı" iddiasına 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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