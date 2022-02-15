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Adana'da FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Adana'da FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

15.02.2022 15:34
Adana'da FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev ablası" olduğu iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev ablası" olduğu iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça tutuksuz F.Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. FETÖ'nün "ev ablası" olduğu öne sürülen F.Ç. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen sanık F.Ç'nin itiraflarına yer verildi.

F.Ç, 2012 yılında örgüte ait dershanede öğretmen olarak işe başladığını belirterek, şu itiraflarda bulundu:

"Dershane müdürü 'Ömer' kod adlı örgüt mensubuydu. Sohbet toplantılarını bu kişi organize ediyordu. Bu toplantılarda öğrencileri FETÖ'nün yayın organlarına abone yapmamızı ve örgütün yurtlarına yönlendirmemizi istiyorlardı. Ayrıca toplantılarda örgüt elebaşının videolarını izliyorduk. 17-25 Aralık sürecinde bize evimizi arabamızı satıp parayı da Bank Asya'ya yatırmamız talimatı verildi. Örgütün serrehberi tarafından biz ev ablalarına bizzat ilgilenmemiz için öğrenciler yönlendiriliyordu. Serrehberin talimatı üzerine sohbet toplantısı sırasında telefonuma FETÖ'nün gizli haberleşme programlarından Kakao Talk'ı yükledim."

İddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ'nün 'ev ablası' olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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