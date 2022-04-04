Adana'da FETÖ'nün "ev ablası" olduğu öne sürülen sanığa 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika
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Adana'da FETÖ'nün "ev ablası" olduğu öne sürülen sanığa 6 yıl 3 ay hapis

04.04.2022 12:39
Adana'da FETÖ'nün "ev ablası" olduğu öne sürülen sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev ablası" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "ev ablası" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık K.K. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ'ye ait evlerde kaldığını, örgüt üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiğini ve "mahrem imam"ların talimatıyla örgüt içinde "ev ablalığı" yaptığını belirtti.

Savcı sanığın örgütsel sohbetlere katıldığını ve hakkında somut tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin olduğunu belirterek üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık K.K. savunmasında FETÖ üyesi olmadığını belirterek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Mahrem, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ'nün 'ev ablası' olduğu öne sürülen sanığa 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da FETÖ'nün "ev ablası" olduğu öne sürülen sanığa 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika
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