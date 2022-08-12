FETÖ'nün mahrem imamı, yurt dışına kaçış hazırlığındayken yakalandı

ADANA'da, FETÖ'nün 'firari askeri mahrem imamı' Ferhat Özhan (37), yurt dışına kaçış hazırlığındayken, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Özhan'ın, hava harp okuluna hazırlananları yetiştirdiği, öğrenciyken örgütün 'büyük bölge talebe mesulü' olarak faaliyet gösterdiği ve gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü bünyesinde, firari FETÖ/PDY üyelerinin yakalanması amacıyla özel ekip kuruldu. TEM ekipleri, teknik ve fiziki takiple örgütün 'askeri mahrem imamı' olarak 4 yıldır aranan Ferhat Özhan'ın, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki apartman dairesinde saklandığını tespit etti. Ekipler, geçmişte diş hekimliği yapan şüphelinin yakalanmamak için apartmandan çıkmadığını ve yurt dışına kaçış hazırlığında olduğunu belirledi.