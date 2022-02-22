Adana'da FETÖ'nün hücre evinde yakalanan sanığa 8 yıl 3 ay hapis - Son Dakika

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet" olarak bilinen hücre evinde yakalanan sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık K.Ö. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ'nün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığını, FETÖ'nün "emniyet mahrem imamları" ile yoğun HTS irtibat kaydının belirlendiğini ve örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını belirtti.

Savcı ayrıca, sanığın FETÖ'nün "gaybubet" olarak bilinen hücre evinde yakalandığını ve örgüt iltisak ve irtibatı nedeniyle kapatılan dernekte üyelik kaydının bulunduğunu bildirerek, K.Ö'nün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık K.Ö. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "FETÖ üyesi değilim. Örgütsel bir konumum yoktur. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirimin kaldırılmasını ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık K.Ö'nün "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.