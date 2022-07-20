Son dakika haberi... FETÖ'nün hücre evine yönelik operasyon polis kamerasında

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde saklanan firari hükümlü ihraç 2 polisin yakalanması havadan ve karadan görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince, dün bir gaybubet evine düzenlenen ve 2 ihraç emniyet personelinin yakalandığı operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, ekipler, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek Karaisalı ilçesinde ormanlık alan yakınındaki bağ evini takibe alıp burada kalanların eski komiser Fatih Issı (51) ve eski polis memuru İbrahim Şeker (36) olduğunu belirledi.

Ekipler, Issı'nın örgüt yöneticiliği suçundan kesinleşmiş 8 yıl 9 ay, Şeker'in de örgüt üyeliği suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığını tespit etti.

Bu bilgilerin ardından ekipler firari iki FETÖ hükümlüsünü yakalamak için operasyon hazırlığı yaptı.

Ekipler, ormanlık alandan kaçarak izlerini kaybettirme ihtimalleri bulunan Issı ve Şeker'in kaçmasını önlemek için sabaha karşı harekete geçip, biri termal kameralı iki dron ile bölgeyi kontrol altına aldıktan sonra operasyonu düzenledi.

Sahte kimliklerle yakalandılar

Operasyona ilişkin basınla paylaşılan görüntülere göre, ekipler bağ evine çevresini sardıktan sonra baskın yapıyor.

Ekipler, girdikleri evdeki Issı ve Şeker'i etkisiz hale getirip odalarda arama yapıyor.

Aramalarda, bir miktar avro, sahte kimlikler ve örgütsel kitaplar ele geçiriliyor.

Yakalanan firari iki hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince, dün FETÖ'ye yönelik operasyonda 2 ihraç emniyet personeli yakalanmıştı.