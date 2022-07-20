Son dakika haberi... FETÖ'nün hücre evine yönelik operasyon polis kamerasında - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... FETÖ'nün hücre evine yönelik operasyon polis kamerasında

20.07.2022 10:04

Son dakika gündem haberi... Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde saklanan firari hükümlü ihraç 2 polisin yakalanması havadan ve karadan görüntülendi.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde saklanan firari hükümlü ihraç 2 polisin yakalanması havadan ve karadan görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince, dün bir gaybubet evine düzenlenen ve 2 ihraç emniyet personelinin yakalandığı operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, ekipler, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek Karaisalı ilçesinde ormanlık alan yakınındaki bağ evini takibe alıp burada kalanların eski komiser Fatih Issı (51) ve eski polis memuru İbrahim Şeker (36) olduğunu belirledi.

Ekipler, Issı'nın örgüt yöneticiliği suçundan kesinleşmiş 8 yıl 9 ay, Şeker'in de örgüt üyeliği suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığını tespit etti.

Bu bilgilerin ardından ekipler firari iki FETÖ hükümlüsünü yakalamak için operasyon hazırlığı yaptı.

Ekipler, ormanlık alandan kaçarak izlerini kaybettirme ihtimalleri bulunan Issı ve Şeker'in kaçmasını önlemek için sabaha karşı harekete geçip, biri termal kameralı iki dron ile bölgeyi kontrol altına aldıktan sonra operasyonu düzenledi.

Sahte kimliklerle yakalandılar

Operasyona ilişkin basınla paylaşılan görüntülere göre, ekipler bağ evine çevresini sardıktan sonra baskın yapıyor.

Ekipler, girdikleri evdeki Issı ve Şeker'i etkisiz hale getirip odalarda arama yapıyor.

Aramalarda, bir miktar avro, sahte kimlikler ve örgütsel kitaplar ele geçiriliyor.

Yakalanan firari iki hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince, dün FETÖ'ye yönelik operasyonda 2 ihraç emniyet personeli yakalanmıştı.

YORUMLAR
500
FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 15 gözaltı FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 15 gözaltı Son dakika haberi: FETÖ'den ihraç edilen eski polis, otobüs durağında bekleyen kadına hayatının şokunu yaşattı Son dakika haberi: FETÖ'den ihraç edilen eski polis, otobüs durağında bekleyen kadına hayatının şokunu yaşattı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... FETÖ'nün hücre evine yönelik operasyon polis kamerasında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:27 Mezuniyet törenine hazırlanan geçlere saldıran köpek sosyal medyada gündem oldu
10:25 ABD'li fenomen annenin oğlunu kreşe bırakırken giydiği kıyafet tepki topladı!
10:20 Erdoğan rövanşı fena aldı! Moskova'da dakikalarca beklediği Putin'i resmen şekilden şekle soktu
10:13 Zehirli yılandan akılalmaz tuzak! Örümcek kuyruklu boynuzlu engerek avını böyle tuzağa düşürdü
09:59 Kaçan hırsızı tek hamlede etkisiz hale getirdi! Otoparkçının tekmesi kameraya yansıdı
09:58 Vatandaşın belini büken zamlar Meclis lokantasını da etkiledi! Kuzu kavurma yemek isteyen vekiller 25 lira ödeyecek
09:45 Erdoğan, Reisi ve Putin zirvesinde teröre karşı ortak tavır kararı
09:41 Sahte içki imalatı yapan şebekelere KOM'dan operasyon: 32 kişi gözaltına alındı
09:18 Selahattin Demirtaş, tartışma yaratan "Türkiye Açılımı yapmak zorundayız" sözlerine açıklık getirdi: Çanakkale Şehitliğini ziyaret etmeyi isterim
09:18 Hakkari'de korkunç görüntüler! Evin her yerinden yılan fışkırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 10:40:54. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... FETÖ'nün hücre evine yönelik operasyon polis kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement