Adana'da FETÖ'nün "mahrem ablası"na 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da FETÖ'nün "mahrem ablası"na 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

01.04.2022 10:50
Adana'da FETÖ'nün "mahrem ablası"na 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem ablası" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem ablası" olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık A.S. yer almadı, avukatı hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgüte ait yurtta müdür yardımcısı ve "mahrem abla" sıfatıyla sohbet toplantıları organize ettiğini ve FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını belirtti.

Savcı, ayrıca sanığın örgütsel talimatlara göre hareket ettiğini, FETÖ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiğini, örgütle iltisakı gerekçesiyle kapatılan eğitim kurumlarında 7 yıl "tayine tabi personel" statüsünde çalıştığını ifade ederek, A.S'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık avukatı, esasa ilişkin mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, "Müvekkilim ByLock programını kullanmamıştır. Dava dosyasında yer alan tanık beyanları gerçeği yansıtmamaktadır. A.S'nin beraatine karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanık hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

YORUMLAR
500
Adana'da FETÖ sanığı eski üsteğmene 6 yıl 3 ay hapis cezası Adana'da FETÖ sanığı eski üsteğmene 6 yıl 3 ay hapis cezası Son dakika haberi: Kayseri'de FETÖ operasyonunda bir zanlı yakalandı Son dakika haberi: Kayseri'de FETÖ operasyonunda bir zanlı yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Mahrem, ByLock, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ'nün 'mahrem ablası'na 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası - Son Dakika


Son Dakika
10:50 Cinsel içerik üretmek için işlerinden ayrıldılar! Yeni evli çiftin aylık kazancı dudak uçuklattı
10:44 CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasından video paylaştı
10:42 Dondurucuda saklamış! Kürtaj karşıtı aktivistin evinde 5 fetüs bulundu!
10:23 Sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tepki çekmişti! Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım'dan sert yanıt: Aklınızı başınıza devşirin
10:20 Zammı fırsat gören tedarikçinin çirkin oyunu bozuldu! Şekerleri market rafından toplayıp daha pahalıya satıyorlar
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
10:12 Öğretmen sevgilisini 5.5 milyon lira dolandırmıştı, 'Dolapçı Adem'in yeni mağdurları ortaya çıktı: Tam 12 mağduru var
10:11 Kadıköy'de yaşlı teyze, 2 genç kızı göbeği açık kıyafeti yüzünden uyardı! Olay sosyal medyada gündem oldu
10:05 Suriyeli meselesi canlı yayında 2 ismi gerdi! Ümit Özdağ'la Enver Aysever arasında "Çocukların milliyeti olur mu?" tartışması yaşandı
10:05 Lüks cipte hayatına son vermek istedi, polis camı kırıp kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 10:58:35. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da FETÖ'nün "mahrem ablası"na 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement