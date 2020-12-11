Adana'da FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleşen eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Adana'da FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleşen eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

11.12.2020 17:59
Adana'da FETÖ'nün

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık Y.B. ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından 38 defa periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun tespiti ve sanığa ait HTS raporlarının karşılaştırmalı incelenmesi sonucu elde edilen veriler dikkate alınarak, Y.B'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Y.B. savunmasında, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile irtibat kurmadığını ve örgütün mahrem yapılanmasıyla bağlantısının bulunmadığını iddia etti.

Terör örgütü üyesi olmadığını savunan sanık Y.B, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Mahrem, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile haberleşen eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika


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