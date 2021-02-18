Adana'da FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleşen 4 eski askeri okul öğrencisine hapis cezası - Son Dakika

Adana'da FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleşen 4 eski askeri okul öğrencisine hapis cezası

18.02.2021 14:25
Adana'da FETÖ'nün

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından haberleştiği gerekçesiyle yargılanan 4 eski askeri okul öğrencisinden 3'ü 6 yıl 3'er ay, diğeri etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından haberleştiği gerekçesiyle yargılanan 4 eski askeri okul öğrencisinden 3'ü 6 yıl 3'er ay, diğeri etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar E.K, D.B.U, H.K. ve S.A. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, E.K, D.B.U. ve H.K'nin FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun tespit edildiğini belirterek, 3 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan, S.A'nın ise tutarlı beyan ve teşhisleri kapsamında etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık E.K, savunmasında, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile irtibat kurmadığını ve örgütün mahrem yapılanmasıyla bağlantısının bulunmadığını öne sürerek, "Örgütsel bir konumum yoktur. 'Mahrem imam'larla görüşmedim. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını belirterek beraatlerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdığı sanıklar E.K, D.B.U. ve H.K. ile etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapse mahkum ettiği S.A'nın mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Mahrem, Terör, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile haberleşen 4 eski askeri okul öğrencisine hapis cezası - Son Dakika


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