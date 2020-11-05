Adana'da FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleşen 5 eski askeri okul öğrencisinin yargılandığı dava - Son Dakika

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleştiği iddiasıyla haklarında dava açılan eski askeri okul öğrencisi 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar E.K, E.Y, Ü.B, E.P ve O.S. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında tüm sanıkların FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle irtibat kurduğunun tespit edilmesi ve sanıklara ait HTS raporlarının karşılaştırmalı incelenmesi sonucu elde edilen veriler dikkate alınarak, üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi.

Sanık E.P. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleşmediğini ileri sürdü.

Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantısının olmadığını savunan E.P, "Telefonuma ByLock yüklemedim ve kullanmadım. FETÖ'nün mahrem imamları ile irtibatım yoktur. Esas hakkındaki mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY ile bağlantılarının olmadığını savunarak beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek ve esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.