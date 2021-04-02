Adana'da FETÖ'nün öğrenci evlerinden sorumlu 'mahrem ağabey' tutuklandı - Son Dakika

Adana'da FETÖ'nün öğrenci evlerinden sorumlu 'mahrem ağabey' tutuklandı

02.04.2021 11:32
Adana'da FETÖ'nün öğrenci evlerinden sorumlu 'mahrem ağabey' tutuklandı, System.String[]

ADANA'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 5 şüpheliden biri olan, öğrenci evlerinden sorumlu 'mahrem ağabey' olduğu, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı ve Bank Asya'da hesabı olduğu öne sürülen M.S.Ç. (30), tutuklandı.

ADANA'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 5 şüpheliden biri olan, öğrenci evlerinden sorumlu 'mahrem ağabey' olduğu, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı ve Bank Asya'da hesabı olduğu öne sürülen M.S.Ç. (30), tutuklandı. 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 kişi ise serbest bırakıldı. Operasyonda gözaltına alınan Z.Ö. (39) ile Ş.K. (36) isimli kadınların, emniyette görevli polislerin eşlerinden sorumlu 'mahrem abla' oldukları, örgütün gizli haberleşme programlarını kullandıkları öne sürüldü.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'mahrem imam' yapılanması içindeki 3 kişi, Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile kapatılan örgüte ait kurumlarda faaliyet gösteren ve sosyal medya üzerinden örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i ve diğer üyelerini övücü paylaşımlardan bulunan 1 kişi ile daha önce örgüt üyeliğinden yakalanan kişilerin ifadelerinde adı geçen 1 kişi tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için 31 Mart'ta şafak operasyonu düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 2'si kadın 5 kişiyi gözaltına aldı.

EŞLERİ MAHREM AĞABEY, KENDİLERİ ABLA

Operasyonda gözaltına alınan Z.Ö.'nün, Ağrı'da yaşadığı dönemde emniyette görev yapan polislerin eşlerinden sorumlu 'mahrem abla' olduğu tespit edildi. Ayrıca Z.Ö.'nün eşi N.Ö.'nün de emniyette görevli erkek polislerden sorumlu 'mahrem ağabey' olduğu, örgütle bağlantısı nedeniyle bir süre cezaevinde kaldığı ve etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest kaldığı belirtildi. Şüphelilerden Ş.K.'nin de Gaziantep'te yaşadığı dönemde emniyette görevli polislerin eşlerinden sorumlu 'mahrem abla' olduğu ve örgütün gizli haberleşme programlarından biri olan 'Eagle' kullandığı, Bank Asya'da hesap artırımında bulunduğu belirlendi.

ÖĞRENCİ AĞABEYİ DE YAKALANDI

Operasyonda yakalanan diğer şüpheli M.S.Ç.'nin (30), öğrenci evlerinden sorumlu 'mahrem 'ağabey olduğu, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı ve Bank Asya'da hesabı olduğu tespit edildi. Anaokulu öğretmeni N.D.'nin (45) ise örgütsel faaliyet nedeniyle yurt dışına giriş ve çıkış yaptığı, sosyal medya üzerinden örgüt lideri Fetullah Gülen ve diğer üyelerini övücü nitelikte paylaşımlar yaptığı ve eşi M.D.'nin ise örgütle bağlantısı nedeniyle cezaevinde olduğu öğrenildi.

İHRAÇ POLİS, ÖRGÜTÜN FİŞLEME LİSTESİNDEYMİŞ

Gözaltına alınan ihraç polis C.S.'nin (49) ise Gaziantep'te görev yaptığı dönemde evine gelen örgüt üyelerine 'himmet' adı altında parasal destek verdiği, Diyarbakır'da görev yaptığı dönemde de evinde örgütsel içerikli toplantılar yaptığı ileri sürüldü. Ayrıca C.S.'nin, FETÖ'nün emniyet teşkilatına yönelik fişleme listesinde yer aldığı ve kendisi için 'Örgütü sahiplendiği gibi örgüte bağlılığı da yüksek, ancak bazı zaafları var' yorumu yapılarak fişlendiği iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Z.Ö. ve Ş.K. adli kontrol şartı, C.S. ile N.D. ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adana'da FETÖ'nün öğrenci evlerinden sorumlu 'mahrem ağabey' tutuklandı
Adana'da FETÖ'nün öğrenci evlerinden sorumlu 'mahrem ağabey' tutuklandı
Adana'da FETÖ'nün öğrenci evlerinden sorumlu 'mahrem ağabey' tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Bank Asya, Mahrem, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ'nün öğrenci evlerinden sorumlu 'mahrem ağabey' tutuklandı - Son Dakika


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