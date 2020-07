Adana'da FETÖ'nün sözde askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imamı" hakim karşısında - Son Dakika

Adana'da, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve örgüt üyesi askeri okul öğrencilerinden sorumlu "mahrem imam" olduğu iddia edilen sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanık C.O. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuklu tanık B.M, C.O'yu tanıdığını, sanıkla 2012 yılında İstanbul'da askeri deniz lisesinde öğrenciyken tanıştığını belirterek, "Emniyette vermiş olduğum beyan ve teşhislerim doğrudur. C.O. İstanbul'a geldiği zaman bir evde buluşuyorduk. Örgüt elebaşına ait kitaplar okuyorduk. C.O. tedbirlere uymamızı ve namazı ima yoluyla kılmamızı isterdi. C.O. kendisini bana Mehmet adıyla tanıtmıştı." ifadesini kullandı.

Sanık C.O. ise emniyette verdiği etkin pişmanlığa dair ifadesinin geçerli olduğunu ve 2011 yılında ilk olarak ortaokul öğrencileriyle ilgilendiğini anlattı.

FETÖ'nün "ev abiliğini" 2012-2013'te yaptığını aktaran C.O, şöyle devam etti:

"Bu sırada askeri liseyi kazanan öğrencilerin takibini yaptım. Bu görev örgüt içerisinde 'öğretmen' sıfatı ile adlandırılıyordu. Öğrencilerin bulunduğu illere giderek hafta sonları onlarla görüşme yapıyordum. 2014 yılında kısa bir süre 'Lisecilik' adı verilen örgütsel görevi yürüttüm. Ben ByLock programını kullandım. ByLock'u gizli yazışmalar için kullanıyorduk. 2015 yılında örgüt içerisinde 'Eagle' programı kullanılıyordu. Hakkımdaki tanık beyanları doğrudur. Ben örgüt içerisinde 'Mehmet' kod adını kullandım. Tüm bildiklerimi samimi bir şekilde anlattım. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum."

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi.