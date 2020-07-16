Adana'da FETÖ'nün sözde askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imamı" hakim karşısında - Son Dakika

Adana'da FETÖ'nün sözde askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imamı" hakim karşısında

Adana'da, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve örgüt üyesi askeri okul öğrencilerinden sorumlu "mahrem imam" olduğu iddia edilen sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana'da, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve örgüt üyesi askeri okul öğrencilerinden sorumlu "mahrem imam" olduğu iddia edilen sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İspanya'da şampiyonluk ipini Real Madrid göğüsledi
İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanık C.O. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuklu tanık B.M, C.O'yu tanıdığını, sanıkla 2012 yılında İstanbul'da askeri deniz lisesinde öğrenciyken tanıştığını belirterek, "Emniyette vermiş olduğum beyan ve teşhislerim doğrudur. C.O. İstanbul'a geldiği zaman bir evde buluşuyorduk. Örgüt elebaşına ait kitaplar okuyorduk. C.O. tedbirlere uymamızı ve namazı ima yoluyla kılmamızı isterdi. C.O. kendisini bana Mehmet adıyla tanıtmıştı." ifadesini kullandı.

Sanık C.O. ise emniyette verdiği etkin pişmanlığa dair ifadesinin geçerli olduğunu ve 2011 yılında ilk olarak ortaokul öğrencileriyle ilgilendiğini anlattı.

FETÖ'nün "ev abiliğini" 2012-2013'te yaptığını aktaran C.O, şöyle devam etti:

"Bu sırada askeri liseyi kazanan öğrencilerin takibini yaptım. Bu görev örgüt içerisinde 'öğretmen' sıfatı ile adlandırılıyordu. Öğrencilerin bulunduğu illere giderek hafta sonları onlarla görüşme yapıyordum. 2014 yılında kısa bir süre 'Lisecilik' adı verilen örgütsel görevi yürüttüm. Ben ByLock programını kullandım. ByLock'u gizli yazışmalar için kullanıyorduk. 2015 yılında örgüt içerisinde 'Eagle' programı kullanılıyordu. Hakkımdaki tanık beyanları doğrudur. Ben örgüt içerisinde 'Mehmet' kod adını kullandım. Tüm bildiklerimi samimi bir şekilde anlattım. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum."

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi.

Adana, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 17:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ'nün sözde askeri öğrencilerden sorumlu 'mahrem imamı' hakim karşısında - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:50 İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi 23:04 Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil 23:01 Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" kuruluyor 22:37 Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı 22:34 Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu 22:29 Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi 21:11 Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi 20:43 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Türk şirketleri F-35 programından çıkarılırsa maliyetler ve gecikmeler artacak 20:43 Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor 20:14 Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:24 Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
23:50
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
23:04
Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" kuruluyor
23:01
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
22:37
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
22:34
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
22:29
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi
21:11
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Türk şirketleri F-35 programından çıkarılırsa maliyetler ve gecikmeler artacak
20:43
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
20:43
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
20:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 00:35:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da FETÖ'nün sözde askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imamı" hakim karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]