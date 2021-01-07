Adana'da FETÖ'nün sözde "büyük bölgeci"sinin 15 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "büyük bölgeci"si olduğu iddia edilen sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuksuz F.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

F.A. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen tanık S.A. "F.A'yı örgüt içerisinden tanıyorum. Kendisi FETÖ'ye ait derneğin etkinliklerine katılırdı. Dernekte örgüt üyesi öğrencilere sohbet veriyordu. Ayrıca derneğe erzak getiriyordu." ifadesini kullandı.

Tanık R.Z, kendisinin de FETÖ içerisinde farklı sıfatlarla faaliyet yürüttüğünü belirterek, "2014 yılında 'büyük bölgeci' olan G.Ö. örgüt içi tayine tabi tutularak başka bir bölgeye gitti. Onun yerine 'büyük bölgeci' olarak F.A. getirildi." şeklinde ifade verdi.

Sanığın, örgüt üyeleriyle irtibatlı olduğu, FETÖ'ye ait birçok evde kaldığının belirlendiği aktarılan iddianamede, F.A'nın sözde "büyük bölgeci" olarak faaliyet yürüttüğü ve hiyerarşik yapılanmada yer aldığı belirtildi.

İddianamede, HTS kayıtları incelemesinde F.A'nın örgütün Adana il ablası, Seyhan eyalet ablası ve Adana il muhasebecisi ile irtibatının tespit edildiği, FETÖ'nün finans kaynağı Bank Asya'da örgütsel talimat ile hesap artırımı yaptığı, örgütsel toplantılara katıldığı anlatılarak, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık F.A'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.