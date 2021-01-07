Adana'da FETÖ'nün sözde "büyük bölgeci"sinin 15 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika

Adana'da FETÖ'nün sözde "büyük bölgeci"sinin 15 yıla kadar hapis istendi

07.01.2021 11:47
Adana'da FETÖ'nün sözde

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "büyük bölgeci"si olduğu iddia edilen sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "büyük bölgeci"si olduğu iddia edilen sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuksuz F.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

F.A. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen tanık S.A. "F.A'yı örgüt içerisinden tanıyorum. Kendisi FETÖ'ye ait derneğin etkinliklerine katılırdı. Dernekte örgüt üyesi öğrencilere sohbet veriyordu. Ayrıca derneğe erzak getiriyordu." ifadesini kullandı.

Tanık R.Z, kendisinin de FETÖ içerisinde farklı sıfatlarla faaliyet yürüttüğünü belirterek, "2014 yılında 'büyük bölgeci' olan G.Ö. örgüt içi tayine tabi tutularak başka bir bölgeye gitti. Onun yerine 'büyük bölgeci' olarak F.A. getirildi." şeklinde ifade verdi.

Sanığın, örgüt üyeleriyle irtibatlı olduğu, FETÖ'ye ait birçok evde kaldığının belirlendiği aktarılan iddianamede, F.A'nın sözde "büyük bölgeci" olarak faaliyet yürüttüğü ve hiyerarşik yapılanmada yer aldığı belirtildi.

İddianamede, HTS kayıtları incelemesinde F.A'nın örgütün Adana il ablası, Seyhan eyalet ablası ve Adana il muhasebecisi ile irtibatının tespit edildiği, FETÖ'nün finans kaynağı Bank Asya'da örgütsel talimat ile hesap artırımı yaptığı, örgütsel toplantılara katıldığı anlatılarak, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık F.A'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, Adana, Dava, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ'nün sözde 'büyük bölgeci'sinin 15 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kardak'ta gerginlik: Karasuyu ihlali yapan 2 Yunan botu Türk karasularından çıkartıldı Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti FETÖ'cü Enes Kanter, Türkiye'nin ABD için yaptığı demokrasi çağrısından rahatsız oldu Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 449 liradan işlem görüyor ABD karıştı, dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi Sevgilisiyle tartışınca 'İntihara kalkışacağını' söyleyen şahsın kapısına ekipler dayandı Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı Ruslardan ABD'deki kaos için ilk yorum: Amerikan demokrasisi iki ayağının üzerinde topallıyor
Son Dakika: Joe Biden resmen ABD'nin yeni başkanı oldu Son Dakika: Joe Biden resmen ABD'nin yeni başkanı oldu         
11:39
Washington Post yazarı: Trump 200 yıllık yasayı devreye sokup seçimleri tekrarlatmanın derdinde Washington Post yazarı: Trump 200 yıllık yasayı devreye sokup seçimleri tekrarlatmanın derdinde         
11:22
Kongre baskınında öldürülen Hava Kuvvetleri Gazisi Trump destekçileri tarafından şehit ilan edildi Kongre baskınında öldürülen Hava Kuvvetleri Gazisi Trump destekçileri tarafından şehit ilan edildi         
11:03
Dondurulmuş şırdan bidonuna gizlenmiş 31 paket esrar bulundu Dondurulmuş şırdan bidonuna gizlenmiş 31 paket esrar bulundu         
10:54
Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor         
10:46
Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak iddia: Seçim yaklaştıkça Cumhur İttifakı dağılacaktır Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak iddia: Seçim yaklaştıkça Cumhur İttifakı dağılacaktır         
10:43
Arazide ölü bulunan müzisyen Deniz Ayaz'ın katil zanlısı müzisyen arkadaşı çıktı Arazide ölü bulunan müzisyen Deniz Ayaz'ın katil zanlısı müzisyen arkadaşı çıktı         
10:19
Memurun istediği rüşvet pes dedirtti: 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum Memurun istediği rüşvet pes dedirtti: 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum         
10:09
ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince, CNN International muhabirini apar topar yayından aldı ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince, CNN International muhabirini apar topar yayından aldı         
09:57
'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste Çorlu'da ayakkabı üretecek 'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste Çorlu'da ayakkabı üretecek         
09:48
Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı         
08:20
Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi         
07:19
Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu         
21:44
Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı         
20:36
Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı         
20:09
Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti         
19:11
Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu         
19:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 12:01:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da FETÖ'nün sözde "büyük bölgeci"sinin 15 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei