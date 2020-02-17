Adana'da FETÖ'nün sözde

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün sözde "büyük bölgeci"si olduğu öne sürülen tutuklu sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sibel Ertaş ile avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın kendi adına kayıtlı telefon hattı üzerinden örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığının tespit edilmesi, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'ya para yatırdığının anlaşılması ve FETÖ içerisinde "büyük bölgeci" olarak "Şevval" kod adıyla faaliyet yürütmesi hususları dikkate alınarak, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Sanık Ertaş ise mütalaayı kabul etmediğini ve FETÖ üyesi olmadığını savunarak, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben Şevval kod adını kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Sibel Ertaş'ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.