Adana'da FETÖ'nün sözde

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan ve örgütün sözde "ev sorumlusu" olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Cevdet Mendeş ile avukatı katıldı.

Savunması alınan sanık Mendeş, FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Tanık beyanlarını kabul etmiyorum. ByLock programını kullanmadım. Beraatimi talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu ve sanığın örgütün sözde "ev sorumlusu" olduğu yönündeki tespitler dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Cevdet Mendeş'i, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.