Adana'da FETÖ'nün sözde "serrehberi"ne 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası - Son Dakika
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Adana'da FETÖ'nün sözde "serrehberi"ne 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

05.04.2022 15:15
Adana'da FETÖ'nün sözde "serrehberi"ne 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "serrehberi" olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "serrehberi" olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık M.A.A. ile avukatı katıldı.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğunu, örgüte ait evlerde kaldığını, sohbet toplantıları düzenlediğini, "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılanlarla görüşme kaydının bulunduğunu ve örgütle iltisakı nedeniyle kapatılan sendikada üyelik kaydının olduğunu belirtti.

Savcı, ayrıca örgüt elebaşının talimatı sonrası M.A.A'nın Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını, FETÖ içinde "serrehber" olarak faaliyet gösterdiğini bildirerek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık M.A.A, savunmasında suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ'nün sözde 'serrehberi'ne 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası - Son Dakika


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