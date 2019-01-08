Adana'da Fetö Operasyonu
1 saat önce
Adana'da FETÖ'nün gizli haberleşme sistemi "ByLock" kullandığı ileri sürülen 4'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.
Adana
'da FETÖ'nün gizli haberleşme sistemi "ByLock" kullandığı ileri sürülen 4'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında bugün şafak vakti Adana Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak 6 adrese yapılan operasyonda terör örgütünün gizli haberleşme sistemi "ByLock" kullandığı ileri sürülen 4'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:15 Kaynak: İHA
Arkadaşının Evindeki Partiye Katılan Genç Kadın, Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan FETÖ'cü Enes Kanter'e Sert Tepki
Alkollü Sürücü, 5 Parçaya Ayrılan Araçtan Yara Almadan Kurtuldu
Park Ettiği Otomobilinde Hırsızı Görünce Neye Uğradığını Şaşırdı