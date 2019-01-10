Adana'da Fetö Operasyonu
1 saat önce
ADANA'da, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polisin yaptığı operasyonda, örgütün haberleşme programı olan 'ByLock' kullandığı ileri sürülen, aralarında eski emniyet müdür yardımcısı İsmail B.'nin eşinin de bulunduğu 4'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.
ADANA'da, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polisin yaptığı operasyonda, örgütün haberleşme programı olan 'ByLock' kullandığı ileri sürülen, aralarında eski emniyet müdür yardımcısı İsmail B.'nin eşinin de bulunduğu 4'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik 8 Ocak'ta operasyon düzenlendi. Adana
ve Manisa
'da yapılan eş zamanlı baskınlarda, aralarında yine FETÖ/PDY'den tutuklu bulunan eski Adana Emniyet Müdür Yardımcılarından İsmail B.'nin eşi Canan B.'nin de bulunduğu 4'ü kadın 5 kişi yakalandı. Şüpheli Canan B.'nin ise eşinin adına kayıtlı telefondan 'ByLock' kullandığı saptandı. Emniyete götürülen şüpheliler ise sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Buradaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 4 kadın tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekipler ayrıca kent genelinde FETÖ'nün 3 gaybubet evine yaptığı baskında da 7 kişiyi yakaladı.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:22 Kaynak: DHA
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