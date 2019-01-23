Son Dakika Haberleri: Adana'da Fetö Operasyonu

Adana'da Fetö Operasyonu

27 dakika önce

Adana merkezli 9 ilde FETÖ yapılanmasına yönelik aralarında sözde büyük bölge imamının da olduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana'da Fetö Operasyonu, System.String[]
Adana merkezli 9 ilde FETÖ yapılanmasına yönelik aralarında sözde büyük bölge imamının da olduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana merkezli 9 ilde 1'i sözde büyük bölge imamı olmak üzere 21 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti harekete geçti. 9 ilde yapılan operasyonlarda örgütünün gizli haberleşme ağı olan "ByLock"u kullandığı tespit edilen ve örgüt mensuplarından elde edilen dijitallerde ismi bulunanlar tek tek gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:06 Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sürücü Kursu Yöneticileri, Adını Bile Yazamayan 78 Kişiye Ehliyet Verdi Cani Koca, Karısını Çocuğunun Gözü Önünde Kalbinden Bıçaklayarak Öldürüp Helallik İstedi

Ziyaret Saatini Kaçıran Hasta Yakınları, Güvenlik Görevlilerine Saldırdı! Çok Sayıda Yaralı ve Gözaltı Var Bir Şüpheli, "Canlı Bombayım Kendimi Patlatacağım" Diye Kendini İhbar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 08:33:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Fetö Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]