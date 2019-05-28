Son Dakika Haberleri: Adana'da FETÖ operasyonu

Adana'da FETÖ operasyonu

3 saat önce

ADANA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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ADANA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Baskın yapılan evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

- Adana
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 08:44 Kaynak: DHA
Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana, Güncel
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