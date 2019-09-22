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Adana'da FETÖ operasyonu

54 dakika önce

Adana merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda aralarında asker, öğretmen ve hemşirelerinde bulunduğu 15 zanlının yakalanması için evlere tek tek girildi.

Adana'da FETÖ operasyonu, System.String[]

Adana merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda aralarında asker, öğretmen ve hemşirelerinde bulunduğu 15 zanlının yakalanması için evlere tek tek girildi.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü törer örgütü FETÖ soruşturması kapsamında 15 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana merkezli 7 ilde şafak vakti operasyon yaptı. Polis operasyonda çok sayıda kadın ve erkek zanlıyı gözaltına alındı. Zanlıların, asker, öğretmen, hemşire ve gazetecilerden oluştuğu, bazılarında örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock olduğu, bazılarının ise örgüte elaman kazandırdığı ve FETÖ üyesi oldukları ileri sürüldü. Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 08:28 Kaynak: İHA
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