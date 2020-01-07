Adana'da FETÖ operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da FETÖ operasyonu - Son Dakika

Adana'da FETÖ operasyonu

6 saat önce

Adana merkezli 8 ilde FETÖ ile irtibatlı olduğu öne sürülen, askeri okul ile polis akademisinden atılan ve askeri mahrem imam yapılanmasına yönelik 21 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana'da FETÖ operasyonu, System.String[]

Adana merkezli 8 ilde FETÖ ile irtibatlı olduğu öne sürülen, askeri okul ile polis akademisinden atılan ve askeri mahrem imam yapılanmasına yönelik 21 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Adana merkezli 8 ilde 21 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği ekipleri bugün şafak vakti 8 ilde 21 zanlıyı yakalamak için 25 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskınlarda Adana'da aralarında emniyet müdürlüğünün mahrem imamı olduğu öne sürülen F.M.D.'nin de olduğu çok sayıda zanlı gözaltına alındı. Bu operasyonda gözaltı kararı verilen zanlıların FETÖ ile irtibatlı oldukları öne sürülerek askeri okul ile polis akademisinden atılan ve askeri mahrem yapılanma içerisinde oldukları iddia edildi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Silah zoruyla darbe bildirisi okutulan Tijen Karaş ekranlara geri döndü
Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile Sevda Demirel, evlilik kararı aldı Ağırlığına teraziler dayanamıyordu, 256 kilodan 140 kiloya düştü Polisten tek ayakkabıyla kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı

Son Dakika Haberleri
15:20 Carlos Ghosn - Japonya'da, eski Nissan CEO'sunun eşi için tutuklama emri çıkarıldı - Son Dakika Haber
15:17 Emir Kaan'a donör olmak için sıraya girdiler - Son Dakika Haber
15:15 Malezya'dan Süleymani'nin öldürülmesine tepki: Müslümanların birleşme vakti geldi - Son Dakika Haber
15:13 Avcılar'da depremde minaresi yıkılan caminin kubbesinde bulunan kurşun kaplamalar, fırtına... - Son Dakika Haber
15:08 Tunceli'de tüm ekipler, kayıp genç kızı bulmak için seferber oldu - Son Dakika Haber
15:04 Son dakika: Kasım Süleymani'nin cenazesinde yaşanan izdihamda ölü sayısı 40'a yükseldi - Son Dakika Haber
14:51 Beş katlı binanın duvarında yürekleri ağza getiren görüntü! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 15:27:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da FETÖ operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]