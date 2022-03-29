FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı - Son Dakika
Üye Girişi

FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı

29.03.2022 09:14
FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı

Adana polisi yaptığı FETÖ soruşturması çerçevesinde eski BankAsya Adana Şube Müdürü, ihraç polis ve öğretmenlerin de aralarında olduğu 15 zanlıyı yakalamak için operasyon yaptı.

Adana polisi yaptığı FETÖ soruşturması çerçevesinde eski BankAsya Adana Şube Müdürü, ihraç polis ve öğretmenlerin de aralarında olduğu 15 zanlıyı yakalamak için operasyon yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'ye yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada polis örgüt içerisinde mahrem ağabeylik yapan, örgüte elaman temin eden, örgüt içinde kod isim kullanıp askeri ve polis okulları öğrencileriyle örgütsel olarak ilgilendikleri, örgütün bankasına terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in talimatıyla para aktardıkları, KHK ile kapatılan derneklere üye oldukları ve örgüt içerisinde ankesörlü telefonla ardışık arandıkları öne sürülen 15 kişiyi tespit etti. Polisin tespit ettiği zanlılar arasında kapatılan eski BankAsya Adana Şube Müdürü, ihraç polis ve ihraç öğretmenlerinde olduğu öğrenildi. Polis zanlıları yakalamak için bugün şafak vakti operasyon yaptı. Yakalanan zanlılar sağlık kontrolünden geçirilme üzere adli tıp birimine getirildi. Polis sağlık kontrolünden geçirilen zanlıları ifadelerini almak için emniyete götürdü.

(Fatih Keçe/ İHA)

FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı
FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı

YORUMLAR
500
ADANA'DA FETÖ OPERASYONU 15 GÖZALTI ADANA'DA FETÖ OPERASYONU 15 GÖZALTI İki ayrı FETÖ soruşturmasında 70 gözaltı kararı İki ayrı FETÖ soruşturmasında 70 gözaltı kararı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı - Son Dakika


Son Dakika
09:18 Gazetecilerin soruları Ronaldo'yu çıldırttı: Bırakmak istersem bırakırım!
09:13 Tarihi Yarımada'ya araç sınırlaması geliyor: Amaç ecdat bakiyesini korumak!
09:05 Vladimir Putin, Çeçen lider Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi!
09:03 Turunç toplayıp reçel yapacaklardı! 3 kadına refüjde iki araç çarptı, 3'ü de hayatını kaybetti
08:59 Yasak Elma'da bu akşam neler oldu? Handan'ın gerçek yüzü ortaya çıktı
08:56 Müzakere öncesi Rusya, Ukrayna'ya yönelik 3 talebinden vazgeçti! İşte aralarında Nazilerle ilgili maddenin de olduğu o talepler
08:48 Survivor'da ses yarışmasını ve ödülü kazanan belli oldu!
08:37 Şeyma'nın cesedi ters kelepçeli halde bulunmuştu: Tecavüz itirafı geldi! Kırşehirli genç sevgililerin korkunç sonu aydınlandı
08:33 İsveç'ten Türkiye'nin 4 sınır kentine seyahat uyarısı: Bu kentlere gitmeyin!
08:32 Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Efe cesur davrandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 09:32:16. #1.11#
SON DAKİKA: FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement