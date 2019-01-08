Son Dakika Haberleri: Adana'da Fetö Operasyonu (2)

Adana'da Fetö Operasyonu (2)

2 saat önce

GÖZALTI KARARI OLAN 6 KİŞİDEN 5'İ YAKALANDIAdana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adana ve Manisa'da operasyonlar düzenlendi.

Adana'da Fetö Operasyonu (2), System.String[]
GÖZALTI KARARI OLAN 6 KİŞİDEN 5'İ YAKALANDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adana ve Manisa'da operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı bulunan 6 kişiden 5'i, gözaltına alındı. Aralarında avukat, ev kadını, örgütün kapatılan dershane ve derneklerinde çalışan öğretmenlerin de bulunduğu şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Hakkında gözaltı kararı bulunan firari 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:43 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana, Güncel
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