Adana'da Fetö Operasyonu (2)
2 saat önce
GÖZALTI KARARI OLAN 6 KİŞİDEN 5'İ YAKALANDIAdana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adana ve Manisa'da operasyonlar düzenlendi.
GÖZALTI KARARI OLAN 6 KİŞİDEN 5'İ YAKALANDI Adana Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adana ve Manisa
'da operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı bulunan 6 kişiden 5'i, gözaltına alındı. Aralarında avukat, ev kadını, örgütün kapatılan dershane ve derneklerinde çalışan öğretmenlerin de bulunduğu şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Hakkında gözaltı kararı bulunan firari 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:43 Kaynak: DHA
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