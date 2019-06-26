Son Dakika Haberleri: Adana'da FETÖ operasyonu: 26 gözaltı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Adana'da FETÖ operasyonu: 26 gözaltı (2)

1 saat önce

SAVCILIK: 17 İLDE 26 GÖZALTIAdana Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sabah FETÖ/PDY'ye yönelik Adana merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Adana'da FETÖ operasyonu: 26 gözaltı (2), System.String[]

SAVCILIK: 17 İLDE 26 GÖZALTI
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sabah FETÖ/PDY'ye yönelik Adana merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen farklı soruşturmalar kapsamında, aralarında görevde bulanan ve ihraç olan asker, polis, öğretmen ile askeri okul ve polis okulu öğrencilerinin de bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Adana merkezli Van, Niğde, Erzurum, Kocaeli, İstanbul, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ, Gaziantep, Çanakkale, Aksaray, Konya, Mersin, Muş, Eskişehir ve Artvin'de düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 26 şüphelinin gözaltına alındığı, 11 kişinin ise arandığı ifade edildi.
Ayrıca, yapılan çalışmalarda; şüphelilerden bir kısmının, FETÖ'nün KPSS çalışma evlerinde kaldığı, örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullandığı, Bank Asya'ya para yatırdığı, polis okulu öğrencilerinden sorumlu mahrem imam olduğu, askeri okul öğrencilerinin ise örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları belirtildi.


Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:05 Kaynak: DHA
Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ayağından bağlanan engelli genci yanan araçtan böyle kurtardılar 1700 kişilik belediye kadrosuna, 73 bin iş başvurusu yapıldı Bankaya götürdüğü 4 milyon 795 bin euro parayla kayıplara karıştı Son dakika! İmamoğlu'nun görevi devralacağı tarih belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 14:17:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da FETÖ operasyonu: 26 gözaltı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]