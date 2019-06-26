Adana'da FETÖ operasyonu: 26 gözaltı (2)

SAVCILIK: 17 İLDE 26 GÖZALTI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sabah FETÖ/PDY'ye yönelik Adana merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen farklı soruşturmalar kapsamında, aralarında görevde bulanan ve ihraç olan asker, polis, öğretmen ile askeri okul ve polis okulu öğrencilerinin de bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Adana merkezli Van, Niğde, Erzurum, Kocaeli, İstanbul, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ, Gaziantep, Çanakkale, Aksaray, Konya, Mersin, Muş, Eskişehir ve Artvin'de düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 26 şüphelinin gözaltına alındığı, 11 kişinin ise arandığı ifade edildi.

Ayrıca, yapılan çalışmalarda; şüphelilerden bir kısmının, FETÖ'nün KPSS çalışma evlerinde kaldığı, örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullandığı, Bank Asya'ya para yatırdığı, polis okulu öğrencilerinden sorumlu mahrem imam olduğu, askeri okul öğrencilerinin ise örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları belirtildi.