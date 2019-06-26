Son Dakika Haberleri: ADANA'DA FETÖ OPERASYONU 37 GÖZALTI KARARI
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ADANA'DA FETÖ OPERASYONU 37 GÖZALTI KARARI

1 saat önce

ADANA'da yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ADANA'da yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında örgütle ilişkisi olduğu sürülen 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın düzenledi. Evlerde arama yapan ekipler, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
ADANA'DA FETÖ OPERASYONU 37 GÖZALTI KARARI
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:34 Kaynak: DHA
Adana, Güncel
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