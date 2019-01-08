Son Dakika Haberleri: Adana'da Fetö Operasyonu: 4'ü Kadın 5 Gözaltı

Adana'da Fetö Operasyonu: 4'ü Kadın 5 Gözaltı

21 dakika önce

Adana'da FETÖ operasyonu: 4'ü kadın 5 gözaltı FETÖ'nün gizli haberleşme sistemi "ByLock" kullandığı ileri sürülen 4'ü kadın 5 kişi gözaltına alındıADANA - Adana'da FETÖ'nün gizli haberleşme sistemi "ByLock" kullandığı ileri sürülen 4'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Adana'da FETÖ operasyonu: 4'ü kadın 5 gözaltı
FETÖ'nün gizli haberleşme sistemi "ByLock" kullandığı ileri sürülen 4'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı

ADANA - Adana'da FETÖ'nün gizli haberleşme sistemi "ByLock" kullandığı ileri sürülen 4'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında bugün şafak vakti Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak 6 adrese yapılan operasyonda terör örgütünün gizli haberleşme sistemi "ByLock" kullandığı ileri sürülen 4'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:16 Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa
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