Adana'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ'ye yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda terör örgütü FETÖ'nün finans işlerine baktığı öne sürülen 5 kişi yakalandı. Yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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