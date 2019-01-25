Son Dakika Haberleri: Adana'da Fetö Operasyonu Sözde 'Seyhan Büyük Bölge Eyalet İmamı' Yakalandı

Adana'da Fetö Operasyonu Sözde 'Seyhan Büyük Bölge Eyalet İmamı' Yakalandı

25 dakika önce

Adana'da FETÖ operasyonu Sözde 'Seyhan büyük bölge eyalet imamı' yakalandıAdana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖPDY terör örgütünün sözde 'Seyhan büyük bölge eyalet imamı' M.T.

Adana'da Fetö Operasyonu Sözde 'Seyhan Büyük Bölge Eyalet İmamı' Yakalandı, System.String[]
Adana'da FETÖ operasyonu Sözde 'Seyhan büyük bölge eyalet imamı' yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖPDY terör örgütünün sözde 'Seyhan büyük bölge eyalet imamı' M.T.'nin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖPDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Adana, Mersin, Trabzon, Ankara, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye, Elazığ ve Konya'da operasyon yaptı. Operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, örgütün sözde 'Seyhan büyük bölge eyalet imamı' M.T.'nin de olduğu belirtildi. Polisteki sorguları tamamlanan 2'si kadın 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. 7 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:13 Kaynak: DHA

Seyhan, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kanser Olduğu İçin İntihar Eden Talihsiz Kadın, Ölüme Böyle Gitti Güreş Antrenmanında Fenalaşan Musa, Hastane Yolunda Öldü

Bilet Bulamayan Yolcular, Trenin Önünü Kesti Acılı Baba, Çocuğunun Cenazesini Fotoğraflarına Bakarak Bekledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 15:38:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Fetö Operasyonu Sözde 'Seyhan Büyük Bölge Eyalet İmamı' Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]