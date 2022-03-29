Adana'da FETÖ operasyonunda 15 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Adana'da FETÖ operasyonunda 15 zanlı yakalandı

29.03.2022 08:11
Adana'da FETÖ operasyonunda 15 zanlı yakalandı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün sohbet toplantılarına katılan, mahrem yapılanmada yer aldıkları belirlenen, örgüt üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası olan, Banka Asya hesaplarında örgüt talimatı doğrultusunda artırımda bulunduğu ve ardışık arama kayıtları bulunan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Aralarında meslekten ihraç polis ve öğretmeninde bulunduğu 15 zanlının yakalanması için belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 15 zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da FETÖ operasyonunda 15 zanlı yakalandı - Son Dakika
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