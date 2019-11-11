Son Dakika Haberleri: Adana'da FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Adana'da FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Adana'da FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandıADANA - Adana'da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı.

Adana'da FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

ADANA - Adana'da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün finans yapılanmasında yer alan kişilere yönelik 4 Kasım Pazartesi günü düzenlenen operasyonda 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 13'e yükseldi. Şüphelilerden 1'i kadın 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'i kadın 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:47 Kaynak: İHA
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