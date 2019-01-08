Son Dakika Haberleri: Adana'da Fetö/pdy Operasyonu

Adana'da Fetö/pdy Operasyonu

38 dakika önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin kent merkezindeki evlerine operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:03 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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