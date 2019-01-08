Adana'da Fetö/pdy Operasyonu
38 dakika önce
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Adana
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin kent merkezindeki evlerine operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı.
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Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:03 Kaynak: AA
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