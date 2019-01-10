Son Dakika Haberleri: Adana'da Fetö/pdy Operasyonu

Adana'da Fetö/pdy Operasyonu

2 saat önce

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan "askeri mahrem imam" ve "bölge mesulü" şüphelilerinin de aralarında olduğu 18 kişiden 11'i tutuklandı.

Adana'da Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan "askeri mahrem imam" ve "bölge mesulü" şüphelilerinin de aralarında olduğu 18 kişiden 11'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında üç gaybubet evi de dahil çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Gaybubet evlerinde yapılan aramalarda "askeri mahrem imam" olduğu iddia edilen H.F.S, "büyük bölge imamı" olduğu öne sürülen M.G. ile "bölge öğrenci mesulü" olduğu ileri sürülen M.Ş'nin de arasında olduğu 7 kişi yakalandı.

Öte yandan, ByLock kullandığı tespit edilen kişilere yönelik operasyonda ise 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 kişiden H.F.S, M.G. ve M.Ş'nin de olduğu 11 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:53 Kaynak: AA

Adana, 3. Sayfa
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